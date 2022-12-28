"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора

"Мужчины после разрыва быстро себе новых находят", – прокомментировали фото подписчики.

"Какая красивая ваша женщина", – написали фолловеры.

"Если честно, то бывшая никогда не нравилась. Желаем счастья в новых отношениях", – написали в комментариях пользователи сети.

Контекст:

В конце ноября Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина.

Ранее он был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.