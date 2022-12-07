Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной

Цимбалюк заявил, что отвечает на вопросы подписчиков. Один из них звучал как "Соскучился?"
"Очень", – ответил актер.
На фото Цимбалюк и его девушка страстно целуются в губы. Актер прикрыл плашкой центральные части их лиц.
Цимбалюк был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022 года сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. В августе Цимбалюк говорил, что ему не нужны новые отношения, так как он продолжает любить бывшую жену.
Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.
Имя новой избранницы Цимбалюк не разглашает и скрывает на фото ее лицо..