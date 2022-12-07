Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной

Цимбалюк заявил, что отвечает на вопросы подписчиков. Один из них звучал как "Соскучился?"

"Очень", – ответил актер.

На фото Цимбалюк и его девушка страстно целуются в губы. Актер прикрыл плашкой центральные части их лиц.

Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram