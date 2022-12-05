"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела

В основе ролика – фото Волочковой в образе черного ангела, к которому добавлены "гифки" оленя, кроликов, совы и летающих бабочек.

Волочкова отметила, что автор фото и обработки – российский фотограф Елена Галицына.

"Мило?" – спросила балерина.

"Картина из фильма ужасов", – прокомментировала подписчица nails_borovaya.

"Бабка Ежка", – заявила svetadasha1993.

"Перебор", – отметила natella1109iz.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины. Балерина внесена в базу "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины.