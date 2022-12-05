"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото

Мадонна: Спасибо всем, что кончили Фото: madonna / Instagram

Мадонна снялась в корсете и черном жакете. а также в свитшоте, на котором частично видно нецензурное слово "п...зда".

"Sex был отличным на этой неделе. Спасибо всем, что кончили. Последний день выставки!" – написала она.

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"Может, в ее свитшоте какое-то тайное предсказание зашифровано?" – прокомментировал подписчик pr.akimov.

"Да, спойлер, что ждет Россию", – ответил aliomorris.