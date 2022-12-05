"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото

Мадонна снялась в корсете и черном жакете. а также в свитшоте, на котором частично видно нецензурное слово "п...зда".
"Sex был отличным на этой неделе. Спасибо всем, что кончили. Последний день выставки!" – написала она.
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"Может, в ее свитшоте какое-то тайное предсказание зашифровано?" – прокомментировал подписчик pr.akimov.
"Да, спойлер, что ждет Россию", – ответил aliomorris.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".