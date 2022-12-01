64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул

Певица запечатлена в черном корсете, трусах и кардигане. Образ она дополнила шляпой.
Для некоторых снимков Мадонна позировала, оседлав стул.
Исполнительница сообщила, что в Майами с 29 ноября по 4 декабря проходит выставка Sex, посвященная ей.
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"Что с ней не так?" – прокомментировала подписчица lucilleschrader007.
"Что за девочка!" – написала marybridgetdavies.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".