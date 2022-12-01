64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул

Певица запечатлена в черном корсете, трусах и кардигане. Образ она дополнила шляпой.

Для некоторых снимков Мадонна позировала, оседлав стул.

Исполнительница сообщила, что в Майами с 29 ноября по 4 декабря проходит выставка Sex, посвященная ей.

"Что с ней не так?" – прокомментировала подписчица lucilleschrader007.

"Что за девочка!" – написала marybridgetdavies.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".