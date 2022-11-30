35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе

"Мирной ночи. Еще немного – и снова лето", – написала она.

На фото телеведущая запечатлена в облегающем белом топе, рубашке в полоску, черных брюках и бейсболке.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".