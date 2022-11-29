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29 ноября, 2022
 
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"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках

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Никитюк: Немного улыбки
Никитюк: Немного улыбки
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 29 ноября разместила в Instagram ролик, в котором вместе с 37-летней певицей и актрисой Дашей Астафьевой показала, как украинки занимаются делами по хозяйству в условиях веерных отключений электроэнергии.

"Немного улыбки", – написала она.

В ролике Никитюк и Астафьева одновременно делают несколько дел: готовят, убирают и украшают жилье.

"Когда ДТЭК дал свет", – говорится в подписи к ролику.

"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще", – прокомментировала подписчица i.n.s.p.life.

"На это можно смотреть вечно!" – заявила alfaflamingo.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Киевской области. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

Теги: Украина, юмор, ДТЭК, электроэнергия, видео, телеведущая, актриса, Леся Никитюк, Даша Астафьева, певица, теплоснабжение, энергосистема, украинки
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