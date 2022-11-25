Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются – "Укрэнерго"

Украина обеспечена электроэнергией на 70% от потребности, сообщили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

Отмечается, что в первую очередь электропитание подано на объекты критической инфраструктуры во всех областях, в частности котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт.

"Атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции. Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, включилась в работу часть "зеленой" генерации", – сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" заверили, что продолжаются работы по возобновлению подачи энергии бытовым потребителям.

"Темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях. Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго работают круглосуточно", – отметили в компании.

В настоящее время дефицит электроэнергии составляет 30% от общего объема потребления, в связи с чем во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления, предупредили в "Укрэнерго".

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ 23 ноября, электроэнергия подана во все области, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, заявил ранее 25 ноября глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.