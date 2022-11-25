Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются – "Укрэнерго"

Отмечается, что в первую очередь электропитание подано на объекты критической инфраструктуры во всех областях, в частности котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт.
"Атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции. Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, включилась в работу часть "зеленой" генерации", – сказано в сообщении.
В "Укрэнерго" заверили, что продолжаются работы по возобновлению подачи энергии бытовым потребителям.
"Темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях. Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго работают круглосуточно", – отметили в компании.
В настоящее время дефицит электроэнергии составляет 30% от общего объема потребления, в связи с чем во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления, предупредили в "Укрэнерго".
Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ 23 ноября, электроэнергия подана во все области, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, заявил ранее 25 ноября глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".