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Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются – "Укрэнерго"

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Украина обеспечена электроэнергией на 70% от потребности, сообщили в "Укрэнерго"
Украина обеспечена электроэнергией на 70% от потребности, сообщили в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 11.00 25 ноября обеспечено более 70% потребностей потребления в стране, сообщила в Facebook пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что в первую очередь электропитание подано на объекты критической инфраструктуры во всех областях, в частности котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт.

"Атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции. Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, включилась в работу часть "зеленой" генерации", – сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" заверили, что продолжаются работы по возобновлению подачи энергии бытовым потребителям.

"Темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях. Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго работают круглосуточно", – отметили в компании.

В настоящее время дефицит электроэнергии составляет 30% от общего объема потребления, в связи с чем во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления, предупредили в "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02U6NPa47oRPVV2RZnZKfy81YVKeZXtHKhBqFFLbaQyf5daAfGbTRkhYGa2tk3MSDpl

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ 23 ноября, электроэнергия подана во все области, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, заявил ранее 25 ноября глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

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