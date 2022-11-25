Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений

В "Укрэнерго" ожидают, что через один-два дня можно будет перевести потребителей с аварийных на плановые графики отключений Фото: EPA

По его словам, энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают, добавил Кудрицкий.

"Через один-два дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", – сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что технически возможно импортировать электроэнергию из Европы в Украину, но нужны специальные механизмы для обеспечения этого импорта.

"Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. Что касается коммерческого импорта – это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 мВт и даже 600 мВт", – сказал Кудрицкий.

Однако, пояснил он, на общих коммерческих началах в Украине вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе, так как цена электроэнергии в Европе выше. По его словам, механизм обеспечения такого импорта сейчас разрабатывается.