Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений

По его словам, энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза.
Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают, добавил Кудрицкий.
"Через один-два дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", – сказал Кудрицкий.
Он также отметил, что технически возможно импортировать электроэнергию из Европы в Украину, но нужны специальные механизмы для обеспечения этого импорта.
"Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. Что касается коммерческого импорта – это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 мВт и даже 600 мВт", – сказал Кудрицкий.
Однако, пояснил он, на общих коммерческих началах в Украине вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе, так как цена электроэнергии в Европе выше. По его словам, механизм обеспечения такого импорта сейчас разрабатывается.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".