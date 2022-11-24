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Зеленский: Понемногу отходим от блэкаута. Тяжелее всего пока в Киеве и 15 областях

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Cитуация с электричеством "остается сложной" почти во всех регионах, отметил Зеленский
Cитуация с электричеством "остается сложной" почти во всех регионах, отметил Зеленский
Фото: EPA

В Украине весь день 24 ноября продолжались работы по восстановлению энергоснабжения, тепла, водоснабжения и связи после массированных ракетных ударов России.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По его словам, по состоянию на вечер проблемы с водой имеются еще в 15 областях.

"Сложнее всего – Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем водоснабжение и тепло", – отметил Зеленский.

Как рассказал президент, ситуация с электричеством "остается сложной" почти во всех регионах.

"Но все же понемногу отходим от блэкаута – каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям. Тяжелее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть также и в других регионах. Энергетики, коммунальщики, бизнес – все выполняют свою часть работы, чтобы снова дать свет", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1080250375987652/

В "Укрэнерго" проинформировали вечером 24 ноября, что производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев.

"Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС", – сообщили в компании.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

Вечером 23 ноября регионы Украины начали подключать к электричеству, но во все области его смогли подать лишь к 15.00 24 ноября.

Теги: Россия, Украина, электричество, водоснабжение, электроэнергия, АЭС, коммунальщики, отключение света, Владимир Зеленский, обстрелы, украинцы, президент, инфраструктура, теплоснабжение, энергосистема, обращение, восстановление
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