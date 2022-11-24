Зеленский: Понемногу отходим от блэкаута. Тяжелее всего пока в Киеве и 15 областях

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
По его словам, по состоянию на вечер проблемы с водой имеются еще в 15 областях.
"Сложнее всего – Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем водоснабжение и тепло", – отметил Зеленский.
Как рассказал президент, ситуация с электричеством "остается сложной" почти во всех регионах.
"Но все же понемногу отходим от блэкаута – каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям. Тяжелее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть также и в других регионах. Энергетики, коммунальщики, бизнес – все выполняют свою часть работы, чтобы снова дать свет", – подчеркнул Зеленский.
В "Укрэнерго" проинформировали вечером 24 ноября, что производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев.
"Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС", – сообщили в компании.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
Вечером 23 ноября регионы Украины начали подключать к электричеству, но во все области его смогли подать лишь к 15.00 24 ноября.