Зеленский: Понемногу отходим от блэкаута. Тяжелее всего пока в Киеве и 15 областях

Cитуация с электричеством "остается сложной" почти во всех регионах, отметил Зеленский Фото: EPA

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По его словам, по состоянию на вечер проблемы с водой имеются еще в 15 областях.

"Сложнее всего – Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем водоснабжение и тепло", – отметил Зеленский.

Как рассказал президент, ситуация с электричеством "остается сложной" почти во всех регионах.

"Но все же понемногу отходим от блэкаута – каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям. Тяжелее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть также и в других регионах. Энергетики, коммунальщики, бизнес – все выполняют свою часть работы, чтобы снова дать свет", – подчеркнул Зеленский.

В "Укрэнерго" проинформировали вечером 24 ноября, что производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев.

"Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС", – сообщили в компании.