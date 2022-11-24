Блэкаут в Украине. 60% Киева все еще без электроснабжения – Кличко

По его словам, коммунальные службы и энергетики работают уже больше суток, чтобы стабилизировать ситуацию. В первую очередь к питанию подключают объекты критической инфраструктуры.
"Энергетики сейчас работают в критических условиях. Равномерно восстанавливают систему. В первую очередь электроэнергию подают объектам критической инфраструктуры – водоканалам, больницам, общественному транспорту. Мы уже запустили наземный электротранспорт. Также сократили интервалы между поездами метрополитена. Потому что понимаем: это самый массовый транспорт для передвижения по городу", – рассказал Кличко.
Также он отметил, что в столице готовятся развернуть работу пунктов обогрева. Узнать об их расположении можно будет на сайте КГГА.
Кроме того, Кличко призвал жителей Киева сделать на всякий случай необходимый запас технической и питьевой воды, еды, подготовить теплую одежду.
"Мы понимаем, что подобные ракетные атаки будут повторяться. И должны быть готовы к любому развитию событий", – подытожил он.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Киевская область после атаки оккупантов была полностью обесточена.
Утром 24 ноября Кличко сообщал, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы. По данным мэра, по состоянию на 13.24 24 ноября в Киеве повсеместно было восстановлено водоснабжение.
По состоянию на 19.00 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работает значительная часть ГЭС и ТЭС, набирают мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".