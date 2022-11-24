Блэкаут в Украине. 60% Киева все еще без электроснабжения – Кличко

По его словам, коммунальные службы и энергетики работают уже больше суток, чтобы стабилизировать ситуацию. В первую очередь к питанию подключают объекты критической инфраструктуры.

"Энергетики сейчас работают в критических условиях. Равномерно восстанавливают систему. В первую очередь электроэнергию подают объектам критической инфраструктуры – водоканалам, больницам, общественному транспорту. Мы уже запустили наземный электротранспорт. Также сократили интервалы между поездами метрополитена. Потому что понимаем: это самый массовый транспорт для передвижения по городу", – рассказал Кличко.

Также он отметил, что в столице готовятся развернуть работу пунктов обогрева. Узнать об их расположении можно будет на сайте КГГА.

Кроме того, Кличко призвал жителей Киева сделать на всякий случай необходимый запас технической и питьевой воды, еды, подготовить теплую одежду.

"Мы понимаем, что подобные ракетные атаки будут повторяться. И должны быть готовы к любому развитию событий", – подытожил он.