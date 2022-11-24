Во всех районах Киева восстановили водоснабжение – Кличко

"Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность", – написал городской голова.
Он отметил, что у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе.
"Особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек. Специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации", – подчеркнул Кличко.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Киевская область после атаки оккупантов была полностью обесточена.
Утром 24 ноября Кличко сообщал, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.