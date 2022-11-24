Во всех районах Киева восстановили водоснабжение – Кличко

Кличко отметил, что у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе Фото: depositphotos.com

"Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность", – написал городской голова.

Он отметил, что у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе.

"Особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек. Специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации", – подчеркнул Кличко.