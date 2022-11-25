Треть домов Киева уже с теплом, половина столицы без света. Электричество будут давать по очереди на три часа – Кличко

Кличко пообещал киевлянам электричество по очереди на три часа Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии", – сообщил Кличко.

Пресс-служба Киевской городской военной администрации уточнила 25 ноября в Telegram, что 50% жилого фонда столицы работает в режиме аварийного отключения электроэнергии, в городе восстанавливается теплоснабжение.

"Аварийные бригады работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

В военной администрации подчеркнули, что водоснабжение в Киеве восстановлено полностью.

"Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно на верхних этажах обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации", – сказано в сообщении.

В отношении мобильной связи в КГВА сообщают, что функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения.

"Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева", – отметили в КГВА.

Утром 24 ноября Кличко сообщал, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы после обстрелов оккупантами. По данным мэра, по состоянию на 13.00 24 ноября в Киеве повсеместно было восстановлено водоснабжение.

Киев, по данным на 19.00 24 ноября, был обеспечен электроэнергией на 40%, 60% столицы все еще оставались без электроснабжения, отмечал Кличко.

Мэр столицы не исключил, что зимой из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами и дальнейших проблем с теплоснабжением и электричеством некоторые группы населения могут вывезти из столицы.