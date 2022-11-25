Треть домов Киева уже с теплом, половина столицы без света. Электричество будут давать по очереди на три часа – Кличко

"Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии", – сообщил Кличко.
Пресс-служба Киевской городской военной администрации уточнила 25 ноября в Telegram, что 50% жилого фонда столицы работает в режиме аварийного отключения электроэнергии, в городе восстанавливается теплоснабжение.
"Аварийные бригады работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.
В военной администрации подчеркнули, что водоснабжение в Киеве восстановлено полностью.
"Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно на верхних этажах обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации", – сказано в сообщении.
В отношении мобильной связи в КГВА сообщают, что функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения.
"Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева", – отметили в КГВА.
Утром 24 ноября Кличко сообщал, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы после обстрелов оккупантами. По данным мэра, по состоянию на 13.00 24 ноября в Киеве повсеместно было восстановлено водоснабжение.
Киев, по данным на 19.00 24 ноября, был обеспечен электроэнергией на 40%, 60% столицы все еще оставались без электроснабжения, отмечал Кличко.
Мэр столицы не исключил, что зимой из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами и дальнейших проблем с теплоснабжением и электричеством некоторые группы населения могут вывезти из столицы.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По состоянию на 19.00 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работает значительная часть ГЭС и ТЭС, набирают мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".