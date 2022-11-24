В Киеве приспускают главный государственный флаг Украины из-за погоды

"В связи со сложными погодными условиями, ледяным дождем и налипанием мокрого снега, чтобы сохранить полотно государственного флага Украины, осуществляются регламентные технические работы", – рассказал он.
Чиновник отметил, что это делается для того, чтобы удерживать полотно флага и флагшток в надлежащем состоянии. Сразу после улучшения погодных условий флаг снова будет поднят, заверил он.
Главный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Высота флагштока главного государственного флага – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.