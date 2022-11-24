В Киеве приспускают главный государственный флаг Украины из-за погоды

"В связи со сложными погодными условиями, ледяным дождем и налипанием мокрого снега, чтобы сохранить полотно государственного флага Украины, осуществляются регламентные технические работы", – рассказал он.

Чиновник отметил, что это делается для того, чтобы удерживать полотно флага и флагшток в надлежащем состоянии. Сразу после улучшения погодных условий флаг снова будет поднят, заверил он.