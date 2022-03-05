В Киеве обновили главный флаг Украины – Кличко

Виталий Кличко: Это очень важно. Потому что государственный флаг – символ нашей независимости и свободы Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Столица и в условиях военного положения и российского вторжения продолжает заботиться о состоянии и надлежащем виде самого большого, главного флага Украины. Городские службы провели плановые работы по замене полотнища главного флага на новое. Флаг развевается над столицей!" – заявил Кличко.

Лидер УДАР отметил, что состояние главного государственного провала – это важный вопрос.

"Это очень важно. Потому что государственный флаг – символ нашей независимости и свободы", – подчеркнул Кличко.

ВСУ, тероборона, полиция и другие силовые структуры готовы защищать Киев, сообщил он 4 марта и показал оборонительные сооружения в окрестностях города. Он также посетил логистический центр гуманитарного штаба Киева и отчитался о его работе.