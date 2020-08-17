Кличко показал, как проходит процесс установки флагштока для самого большого флага Украины. Видео
Городской голова Киева Виталий Кличко 17 августа посетил строительную площадку на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", где сейчас устанавливают флагшток для самого большого флага Украины. Видео со стройплощадки он обнародовал в Facebook. "Конструкции [для флагштока] уже пришли. В течение недели флагшток и самый большой – главный – флаг Украины установят на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный флаг нашего государства", – рассказал он. Кличко сообщил, что мемориал откроют накануне Дня государственного флага Украины. Высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра, сказано на сайте Киевской госгорадминистрации. Устанавливают флагшток на средства меценатов, сообщил Кличко.
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