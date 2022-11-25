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КИЕВ

"Дай бог, выйдем на прежние графики". В Киеве будут давать свет на два-три часа до стабилизации сети, прогнозируют в ДТЭК

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В результате обстрелов 23 ноября большая часть Киева остается без электричества
В результате обстрелов 23 ноября большая часть Киева остается без электричества
Фото: EPA

В Киеве будут давать электричество на два-три часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона вечером 24 ноября, видео опубликовало ТСН.

Он отметил, что в Киеве запитали всю критическую инфраструктуру. По его словам, у населения электричество есть приблизительно у 30%.

"Будем по чуть-чуть переключать, по два-три часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии. Дай бог, выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера [23 ноября] на утро", – сказал Сахарук.

До очередной атаки РФ 23 ноября и блэкаута украинской энергосистемы в Киеве действовали графики, предполагавшие плановые отключения три раза в сутки по три-четыре часа. 

Гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко также написал в Facebook вечером 24 ноября, что энергетики стараются давать свет в Киеве по три-четыре часа в рамках "обменов".

"Мощности на город очень мало… Но! Ее каждый час появляется больше. Если коротко, то идет запуск атомной генерации шаг за шагом. Это позволяет делать "обмены". Что это значит для нас с вами? Это значит, что коллеги из сетей будут стараться равномерно дать часы со светом каждому. То есть где-то по три-четыре часа со светом и затем обмен", – написал он. 

По словам Коваленко, сейчас этот обмен ведется только по линиям – пока нет возможности организовать отключения по графику и на уровне конкретных адресов.

"Вечер и ночь так проживем. Надеюсь, что за ночь доступная мощность на город увеличится и мы постепенно дойдем до состояния понедельника", – добавил он. 

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0sBitKZStYAcgwVSBs6tMjPUhfPE6neupNtKjwsmYQbqH4dgr5QgKLjCc9VRhwiEcl

Утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы после обстрелов оккупантами. 

По данным на 19.00 24 ноября, 60% столицы все еще оставались без электроснабжения, сообщал Кличко.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По состоянию на 19.00 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работает значительная часть ГЭС и ТЭС, набирают мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

Теги: Киев, энергетика, электричество, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, АЭС, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, Yasno, Дмитрий Сахарук
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