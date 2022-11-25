"Дай бог, выйдем на прежние графики". В Киеве будут давать свет на два-три часа до стабилизации сети, прогнозируют в ДТЭК

Он отметил, что в Киеве запитали всю критическую инфраструктуру. По его словам, у населения электричество есть приблизительно у 30%.

"Будем по чуть-чуть переключать, по два-три часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии. Дай бог, выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера [23 ноября] на утро", – сказал Сахарук.

До очередной атаки РФ 23 ноября и блэкаута украинской энергосистемы в Киеве действовали графики, предполагавшие плановые отключения три раза в сутки по три-четыре часа.

Гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко также написал в Facebook вечером 24 ноября, что энергетики стараются давать свет в Киеве по три-четыре часа в рамках "обменов".

"Мощности на город очень мало… Но! Ее каждый час появляется больше. Если коротко, то идет запуск атомной генерации шаг за шагом. Это позволяет делать "обмены". Что это значит для нас с вами? Это значит, что коллеги из сетей будут стараться равномерно дать часы со светом каждому. То есть где-то по три-четыре часа со светом и затем обмен", – написал он.

По словам Коваленко, сейчас этот обмен ведется только по линиям – пока нет возможности организовать отключения по графику и на уровне конкретных адресов.

"Вечер и ночь так проживем. Надеюсь, что за ночь доступная мощность на город увеличится и мы постепенно дойдем до состояния понедельника", – добавил он.

Утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы после обстрелов оккупантами.

По данным на 19.00 24 ноября, 60% столицы все еще оставались без электроснабжения, сообщал Кличко.