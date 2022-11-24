Госспецсвязи призывает украинцев экономно пользоваться мобильной связью и интернетом, утром 24 ноября работало менее половины станций

Об этом представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов рассказал 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.
"Массированные ракетные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру привели к перебоям питания сетей связи общего пользования. Для работы той же базовой станции мобильной связи нужно электропитание. [...] По состоянию на 9.00 сегодня в Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, которое было до полномасштабного вторжения", – сообщил он.
Кондрашов заверил, что энергетики, мобильные операторы, операторы телекоммуникаций, Госспецсвязи и другие специалисты круглосуточно работают, чтобы вернуть связь в тех регионах, где ее сейчас нет.
По его словам, хуже всего ситуация с мобильной связью днем была (за исключением недавно освобожденной Херсонской области, там только начинают налаживать связь) в Николаевской (работает 9% базовых станций), Кировоградской (13,7%), Полтавской (15%), Одесской (15,2%) и Харьковской (16,3%) областях.
Лучше всего связью обеспечены Сумская (89,6%), Черновицкая (76%), Закарпатская (73%), Львовская (72%) и Черкасская области (69%). При этом, по его словам, в Сумской и Черкасской областях этот показатель вчера вечером составлял 32%.
"Что касается ситуации с доступом к интернету, то по состоянию на 9.00 24 ноября в Украине уже работали более 50% сетей фиксированного широкополосного доступа к интернету", – добавил он.
Кондрашов призвал "с пониманием относиться к трудностям в работе сетей".
"Мы просим пользоваться мобильной связью и интернетом очень экономно. В условиях ракетных атак и перебоев с электропитанием сети работают на грани своих мощностей, и темпы их восстановления будут намного ниже, чем были до российского полномасштабного вторжения. При полном отключении света на длительный период, если мобильная связь отсутствует вообще, рекомендуем воспользоваться фиксированной связью, поскольку там гораздо выше шанс, что она будет работать. Если дома нет обычного стационарного телефона, заранее узнайте, где найти ближайший", – добавил он.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением, а также с интернетом и мобильной связью наблюдались по всей стране.
Вечером 23 ноября регионы Украины начали подключать к электричеству, но во все области его смогли подать лишь к 15.00 24 ноября.