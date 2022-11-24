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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Что бы ни планировали террористы, должны сохранить связь. По этому вопросу будут дополнительные решения

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Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, а чтобы "не чувствовали друг друга", отметил Зеленский
Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, а чтобы "не чувствовали друг друга", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 24 ноября, какие вопросы были рассмотрены сегодня на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Вопросы энергетики и связи проанализировали очень подробно. И по защите энергосистемы от новых российских ударов, и по восстановительным работам, и по поставке техники и привлечению специалистов, – сообщил глава государства. – Отдельное внимание – системе связи. Что бы ни планировали террористы, должны сохранить связь".

По словам Зеленского, Россия "хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла".

"Террористы хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали друг друга. Поэтому – это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1080250375987652/

Как рассказал пресс-центр ОПУ, участники ставки отдельно обсудили обеспечение стабильности связи в Украине в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.

В Госспецсвязи проинформировали, что после российской атаки 23 ноября мобильные сети в Украине работают на грани возможностей и темпы их восстановления могут быть ниже, чем в условиях до начала полномасштабного вторжения РФ. Так, утром 24 ноября работало менее половины станций.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

В результате были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности – в КиевеКиевскойЛьвовской и Кировоградской областях. Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Из-за этого в некоторых областях возникли трудности с мобильной связью, сообщили в Минцифры 24 ноября.

Теги: Россия, Украина, мобильная связь, террористы, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, украинцы, война России против Украины, президент, разрушения, инфраструктура, заседание, энергосистема
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