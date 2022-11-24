Зеленский: Что бы ни планировали террористы, должны сохранить связь. По этому вопросу будут дополнительные решения

Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, а чтобы "не чувствовали друг друга", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Вопросы энергетики и связи проанализировали очень подробно. И по защите энергосистемы от новых российских ударов, и по восстановительным работам, и по поставке техники и привлечению специалистов, – сообщил глава государства. – Отдельное внимание – системе связи. Что бы ни планировали террористы, должны сохранить связь".

По словам Зеленского, Россия "хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла".

"Террористы хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали друг друга. Поэтому – это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их", – резюмировал президент.

Как рассказал пресс-центр ОПУ, участники ставки отдельно обсудили обеспечение стабильности связи в Украине в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.

В Госспецсвязи проинформировали, что после российской атаки 23 ноября мобильные сети в Украине работают на грани возможностей и темпы их восстановления могут быть ниже, чем в условиях до начала полномасштабного вторжения РФ. Так, утром 24 ноября работало менее половины станций.