Зеленский: Что бы ни планировали террористы, должны сохранить связь. По этому вопросу будут дополнительные решения

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).
"Провел сегодня очередное заседание ставки. Вопросы энергетики и связи проанализировали очень подробно. И по защите энергосистемы от новых российских ударов, и по восстановительным работам, и по поставке техники и привлечению специалистов, – сообщил глава государства. – Отдельное внимание – системе связи. Что бы ни планировали террористы, должны сохранить связь".
По словам Зеленского, Россия "хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла".
"Террористы хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали друг друга. Поэтому – это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их", – резюмировал президент.
Как рассказал пресс-центр ОПУ, участники ставки отдельно обсудили обеспечение стабильности связи в Украине в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.
В Госспецсвязи проинформировали, что после российской атаки 23 ноября мобильные сети в Украине работают на грани возможностей и темпы их восстановления могут быть ниже, чем в условиях до начала полномасштабного вторжения РФ. Так, утром 24 ноября работало менее половины станций.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
В результате были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности – в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Из-за этого в некоторых областях возникли трудности с мобильной связью, сообщили в Минцифры 24 ноября.