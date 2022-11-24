ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки. Обсудили планы оккупантов и стабильность связи в Украине путем перехода на автономное энергопитание

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский 24 ноября провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Зеленский 24 ноября провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября провел заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно – о действиях на донецком направлении.

"Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время. Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода", – говорится в сообщении.

Кроме того, был рассмотрен вопрос восстановления энергетической системы Украины и ликвидации последствий ракетных ударов России.

Отдельно участники ставки обсудили обеспечение стабильности связи в Украине в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.

"Также была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны", – резюмировали в ОПУ.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности – в КиевеКиевскойЛьвовской и Кировоградской областях. Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Из-за этого в некоторых областях возникли трудности с мобильной связью, сообщили в Минцифры 24 ноября.

Теги: Россия, Украина, мобильная связь, разведка, электроэнергия, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, ракеты, президент, инфраструктура, Валерий Залужный, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Эта история о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Осадчая получила награду от Нацполиции
Осадчая получила награду от Нацполиции
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович покинул Украину. Фото за границей (223958)
2
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (147956)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (61020)
4
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (60586)
5
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео (44187)
6
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением (38638)
7
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео (31919)
8
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (31090)
 
 
 
 