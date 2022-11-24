Зеленский провел заседание ставки. Обсудили планы оккупантов и стабильность связи в Украине путем перехода на автономное энергопитание

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно – о действиях на донецком направлении.

"Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время. Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода", – говорится в сообщении.

Кроме того, был рассмотрен вопрос восстановления энергетической системы Украины и ликвидации последствий ракетных ударов России.

Отдельно участники ставки обсудили обеспечение стабильности связи в Украине в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.

"Также была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны", – резюмировали в ОПУ.