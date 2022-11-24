Российские войска наступают на бахмутском и авдеевском направлениях, нанесли авиаудары вблизи Спорного, Невельского и Каменки – Генштаб ВСУ

Об этом 24 ноября в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты перемещают личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.
"На бахмутском и авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердычи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спорного, Невельского и Каменки", – говорится в сообщении.
В то же время на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи, а на криворожском и херсонском – совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, указали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении.