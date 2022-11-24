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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска наступают на бахмутском и авдеевском направлениях, нанесли авиаудары вблизи Спорного, Невельского и Каменки – Генштаб ВСУ

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Враг нанес авиаудары на бахмутском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Враг нанес авиаудары на бахмутском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска пытаются удержать временно захваченные территории Украины, а на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия.

Об этом 24 ноября в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты перемещают личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.

"На бахмутском и авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердычи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спорного, Невельского и Каменки", – говорится в сообщении.

В то же время на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи, а на криворожском и херсонском – совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, указали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034AJoDgu2a923fGy9xXQrATMP6bojJW3XLniHpU4mjDbTFJcd9D1Y9k5W8vxJT2NNl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Нью-Йорк, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Каменка, ВСУ, обстрелы, авиаудар, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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