Российские войска наступают на бахмутском и авдеевском направлениях, нанесли авиаудары вблизи Спорного, Невельского и Каменки – Генштаб ВСУ

Враг нанес авиаудары на бахмутском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 24 ноября в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты перемещают личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.

"На бахмутском и авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердычи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спорного, Невельского и Каменки", – говорится в сообщении.

В то же время на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи, а на криворожском и херсонском – совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, указали в Генштабе ВСУ.

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