Украинские военные отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области

Украинские военные отбивают атаки противника и поражают его цели Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на бахмутском и авдеевском направлениях россияне сосредоточились на наступлении, в то время как на других направлениях преимущественно обороняются.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по двум позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения оккупантов, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.