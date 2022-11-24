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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области

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Украинские военные отбивают атаки противника и поражают его цели
Украинские военные отбивают атаки противника и поражают его цели
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки украинские военные отбили ряд атак оккупантов на Донбассе, авиация и артиллеристы поразили ряд объектов врага. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 ноября.

"Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на бахмутском и авдеевском направлениях россияне сосредоточились на наступлении, в то время как на других направлениях преимущественно обороняются. 

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по двум позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения оккупантов, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02hWvkiQLv68nreH6Nd4ATxd9i2FNztBoNDAZDpgD5wxGb2XY9kHLrgvDzSM553SN3l

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия изгнала россиян из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Красногоровка, Андреевка, Опытное, наступление, война России против Украины, Бахмут
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