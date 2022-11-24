Украинские военные отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области

"Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области", – сказано в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, на бахмутском и авдеевском направлениях россияне сосредоточились на наступлении, в то время как на других направлениях преимущественно обороняются.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по двум позициям зенитных ракетных комплексов.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения оккупантов, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле украинская армия изгнала россиян из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.