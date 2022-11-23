Оккупанты обстреляли одну из пожарно-спасательных частей Бахмута, есть пострадавшие

По информации ГСЧС, 22 ноября вечером в результате артиллерийских обстрелов Бахмута снаряд россиян попал в фасад здания 47-й ГПСЧ 8-й ГПСО. Личный состав части не пострадал, однако ранения получили трое гражданских.

"Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на автомобиле СМП транспортировали их в лечебное учреждение города Бахмут. В результате обстрела обломками повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, три оконных проема и облицовка трех въездных ворот здания части", – говорится в сообщении.

Контекст:

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.