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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли одну из пожарно-спасательных частей Бахмута, есть пострадавшие

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В результате артиллерийских обстрелов оккупантами Бахмута снаряд попал в фасад здания
В результате артиллерийских обстрелов оккупантами Бахмута снаряд попал в фасад здания
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Российские оккупанты попали в одну из пожарно-спасательных частей Бахмута Донецкой области. Об этом заявило в Facebook 23 ноября Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

По информации ГСЧС, 22 ноября вечером в результате артиллерийских обстрелов Бахмута снаряд россиян попал в фасад здания 47-й ГПСЧ 8-й ГПСО. Личный состав части не пострадал, однако ранения получили трое гражданских.

"Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на автомобиле СМП транспортировали их в лечебное учреждение города Бахмут. В результате обстрела обломками повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, три оконных проема и облицовка трех въездных ворот здания части",  говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid035ZzigpAFKJZgVEq9kXoGPk1a7iCoyDfMWeF7CMF1JnJdqQc4KNW87fuKLfQh6mfvl

Контекст:

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Россия, транспорт, Украина, медицина, ГСЧС, Донецкая область, война, помощь, СМП, спасатели, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, пострадавшие, автомобиль, ранение, российские оккупанты
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