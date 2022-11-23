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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ поразили склад боеприпасов в Луганской области, россияне потеряли 50 военных убитыми и до 50 ранеными – Генштаб

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Украинские военные выяснили результаты попаданий по оккупантам за последние дни
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские оккупанты продолжают нести потери на фронте. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 23 ноября.

"Подтверждено поражение силами обороны живой силы и военной техники противника за предыдущие дни. Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, около 50 оккупантов уничтожены и до 50 – ранены. В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 ранеными", – говорится в сообщении. 

В больницы Горловки Донецкой области в течение последних дней доставлены более 30 тяжелораненых оккупантов с северо-западной окраины города.

В течение текущих суток украинская авиация нанесла четыре удара: три – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один – по позиции зенитного ракетного комплекса.

Ракетно-артиллерийские войска также поразили район сосредоточения россиян и позицию ЗРК.

"На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраински настроенных жителей. Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормовое Луганской области вывезено около 20 местных фермеров", – добавили в Генштабе.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 ноября, составили около 85, 4 тыс. военных, 2897 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Горловка, Запорожская область, раненые, война России против Украины, Генштаб РФ, потери армии России, погибшие российские военные
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