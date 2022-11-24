ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 310 оккупантов, 51 крылатую ракету и 10 беспилотников – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наибольшие потери ВСУ нанесли россиянам на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях
Наибольшие потери ВСУ нанесли россиянам на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

За последние сутки украинские защитники уничтожили около 310 российских оккупантов, общие потери армии РФ за время вторжения достигли 85 720. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ утром 24 ноября.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 2898 (+1);
  • боевые бронированные машины – 5837 (+7);
  • артиллерийские системы – 1889 (+2);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 209;
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10);
  • крылатые ракеты – 531 (+51);
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4400 (+4);
  • специальная техника – 161.

"Наибольшие потери противник понес на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях", – отметили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WQ3SisXuVwFFtTRzkfvT7h397YHyvP4HpwYvWtSmVeWP1wgEYhr7AswS6dvqMJ7vl

Теги: Генштаб ВСУ, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Эта история о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Осадчая получила награду от Нацполиции
Осадчая получила награду от Нацполиции
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (238985)
2
Арестович покинул Украину. Фото за границей (215543)
3
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (146507)
4
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (61370)
5
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (55484)
6
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (50874)
7
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (49230)
8
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади (48737)
 
 
 
 