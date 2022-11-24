Украинские военные за сутки уничтожили 310 оккупантов, 51 крылатую ракету и 10 беспилотников – Генштаб ВСУ

Наибольшие потери ВСУ нанесли россиянам на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

"Наибольшие потери противник понес на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях", – отметили в Генштабе.

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