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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На донецком направлении сохраняется наиболее сложная ситуация, были дни, когда ВСУ отбивали 100 атак – Минобороны

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Маляр: Наши воины мужественно держат оборону, мужественно отбивают десятки российских атак
Маляр: Наши воины мужественно держат оборону, мужественно отбивают десятки российских атак
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Наиболее сложная обстановка на фронте сейчас на донецком направлении. Об этом замминистра обороны Украины Анны Маляр рассказала 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

"Наиболее сложная ситуация на прошлой неделе и сейчас сохраняется на донецком направлении. Российские захватчики ведут там наступательные действия, наши воины мужественно держат оборону, мужественно отбивают десятки российских атак. И были дни на прошлой неделе – мы публично об этом говорили, – когда более 100 атак за день отбивали ВСУ", – рассказала она. 

После отступления с правобережной части Херсонской области противник готовится к обороне вдоль всей линии столкновения, сообщила Маляр. 

"В Херсонской области путинская армия укрепляет новые рубежи обороны и осуществляет обстрелы населенных пунктов и наших позиций на правом берегу Днепра", – добавила замминистра. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 ноября начался 273-й день полномасштабной войны России против Украины. При этом изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Донецкая область, Херсонская область, оборона, Минобороны, обстрелы, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, столкновение, контрнаступление
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