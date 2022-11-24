На донецком направлении сохраняется наиболее сложная ситуация, были дни, когда ВСУ отбивали 100 атак – Минобороны

"Наиболее сложная ситуация на прошлой неделе и сейчас сохраняется на донецком направлении. Российские захватчики ведут там наступательные действия, наши воины мужественно держат оборону, мужественно отбивают десятки российских атак. И были дни на прошлой неделе – мы публично об этом говорили, – когда более 100 атак за день отбивали ВСУ", – рассказала она.
После отступления с правобережной части Херсонской области противник готовится к обороне вдоль всей линии столкновения, сообщила Маляр.
"В Херсонской области путинская армия укрепляет новые рубежи обороны и осуществляет обстрелы населенных пунктов и наших позиций на правом берегу Днепра", – добавила замминистра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 ноября начался 273-й день полномасштабной войны России против Украины. При этом изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. Наибольшие потери Россия в последние дни несет на этих двух, а также на лиманском направлении.