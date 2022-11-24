На донецком направлении сохраняется наиболее сложная ситуация, были дни, когда ВСУ отбивали 100 атак – Минобороны

"Наиболее сложная ситуация на прошлой неделе и сейчас сохраняется на донецком направлении. Российские захватчики ведут там наступательные действия, наши воины мужественно держат оборону, мужественно отбивают десятки российских атак. И были дни на прошлой неделе – мы публично об этом говорили, – когда более 100 атак за день отбивали ВСУ", – рассказала она.

После отступления с правобережной части Херсонской области противник готовится к обороне вдоль всей линии столкновения, сообщила Маляр.

"В Херсонской области путинская армия укрепляет новые рубежи обороны и осуществляет обстрелы населенных пунктов и наших позиций на правом берегу Днепра", – добавила замминистра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)