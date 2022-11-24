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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибли двое гражданских, трое ранены – ОВА

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В Донецкой области под обстрелами ежедневно гибнут и получают ранения люди
В Донецкой области под обстрелами ежедневно гибнут и получают ранения люди
Фото: Павло Кириленко / Facebook

За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов в Донецкой области погибли двое мирных граждан – в Бахмуте. Об этом сообщил утром 24 ноября глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Еще три человека в области получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.

По данным главы ОВА на 23 ноября, с начала вторжения оккупанты убили в Донецкой области более 1,2 тыс. человек, ранили – 2,6 тыс.

Контекст:

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Донецкая область, раненые, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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