В Донецкой области за сутки погибли двое гражданских, трое ранены – ОВА

Еще три человека в области получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.

По данным главы ОВА на 23 ноября, с начала вторжения оккупанты убили в Донецкой области более 1,2 тыс. человек, ранили – 2,6 тыс.

Контекст:

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказывал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.