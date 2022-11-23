Оккупанты за сутки убили одного жителя Донецкой области – ОВА

"За 22 ноября россияне убили одного гражданского в Донецкой области – в Бахмуте. Еще восемь человек в области получили ранения", – написал он.
По данным главы ОВА, с 24 февраля оккупанты убили в Донецкой области по меньшей мере 1221 человека и ранили 2628 человек.
При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа.