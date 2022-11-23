Оккупанты за сутки убили одного жителя Донецкой области – ОВА

С 24 февраля оккупанты убили в Донецкой области по меньшей мере 1221 человека и ранили 2628 человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 22 ноября россияне убили одного гражданского в Донецкой области – в Бахмуте. Еще восемь человек в области получили ранения", – написал он.

По данным главы ОВА, с 24 февраля оккупанты убили в Донецкой области по меньшей мере 1221 человека и ранили 2628 человек.

При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.