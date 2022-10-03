Армия РФ обстреляла общежитие в Часовом Яру. Один человек остается под завалами

Под завалами общежития находится один человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Кроме Часового Яра, под огнем оказались Авдеевская и Очеретинская общины. В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской общине ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также оккупанты вели огонь по Одрадовке и станции Майорск Светлодарской общины. На лисичанском направлении происходили постоянные обстрелы Северска и Серебрянки. Информацию о пострадавших и разрушении пока уточняют.

Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску и попали в предприятие. Жертв не было.

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