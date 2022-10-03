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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ обстреляла общежитие в Часовом Яру. Один человек остается под завалами

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Под завалами общежития находится один человек
Под завалами общежития находится один человек
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Войска России 3 октября обстреляли общежитие учебного заведения в Часовом Яру Донецкой области. По меньшей мере, один человек находится под завалами. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Кроме Часового Яра, под огнем оказались Авдеевская и Очеретинская общины. В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской общине ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также оккупанты вели огонь по Одрадовке и станции Майорск Светлодарской общины. На лисичанском направлении происходили постоянные обстрелы Северска и Серебрянки. Информацию о пострадавших и разрушении пока уточняют.

Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску и попали в предприятие. Жертв не было.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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