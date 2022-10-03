Армия РФ обстреляла общежитие в Часовом Яру. Один человек остается под завалами

Кроме Часового Яра, под огнем оказались Авдеевская и Очеретинская общины. В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской общине ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, никто не пострадал.
Также оккупанты вели огонь по Одрадовке и станции Майорск Светлодарской общины. На лисичанском направлении происходили постоянные обстрелы Северска и Серебрянки. Информацию о пострадавших и разрушении пока уточняют.
Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску и попали в предприятие. Жертв не было.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.