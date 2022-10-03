В Бахмуте в результате обстрела со стороны оккупантов погиб мирный житель – ОВА

"За 2 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте ", – написал Кириленко.
По данным главы ОВА, еще восемь жителей региона получили ранения.
Он также уточнил, что в Краматорске медицинскую помощь оказали одному человеку, который был ранен в Харьковской области.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 917 человек, еще 2312 – получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.