В Бахмуте в результате обстрела со стороны оккупантов погиб мирный житель – ОВА

С начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 917 человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 2 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте ", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, еще восемь жителей региона получили ранения.

Он также уточнил, что в Краматорске медицинскую помощь оказали одному человеку, который был ранен в Харьковской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 917 человек, еще 2312 – получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

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