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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте в результате обстрела со стороны оккупантов погиб мирный житель – ОВА

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С начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 917 человек
С начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 917 человек
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Бахмуте Донецкой области в результате обстрела со стороны российских оккупантов погиб мирный житель. Об этом 3 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 2 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте ", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, еще восемь жителей региона получили ранения.

Он также уточнил, что в Краматорске медицинскую помощь оказали одному человеку, который был ранен в Харьковской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 917 человек, еще 2312 – получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко
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