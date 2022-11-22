Российские оккупанты обстреляли Торецк и Часов Яр, есть раненые

В Часовом Яру от обстрела пострадали два человека Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Часовом Яру зафиксированы два прилета в микрорайон Восточный – ранены два человека, повреждены четыре дома.

В Торецке – прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. Обошлось без жертв.

"Часов Яр и Торецк уже не раз попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам", – добавил Кириленко и призвал местных жителей эвакуироваться.