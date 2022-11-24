В Мариуполе дети в школах учатся без отопления и окон – горсовет

В школе №64 из-за установки обогревателей загорелась проводка, в заведении мог начаться пожар. В школе №5 дети обучаются без отопления и окон. В школе №65 еще продолжают включать электрообогреватели, но это приводит к выключению электричества во всем микрорайоне. Не помогает и обучение в две смены, говорится в сообщении.
Кроме того, некоторые коллаборанты заставляют проводить в школах минуты пения гимна России, а само обучение начинается с проверки и обыска детей военными, заявили в горсовете.
"Вот такие мариупольские школы "сурового режима". И это оккупанты называют "улучшением", – говорится в сообщении.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.