В Мариуполе дети в школах учатся без отопления и окон – горсовет

В школе №64 из-за установки обогревателей загорелась проводка, в заведении мог начаться пожар. В школе №5 дети обучаются без отопления и окон. В школе №65 еще продолжают включать электрообогреватели, но это приводит к выключению электричества во всем микрорайоне. Не помогает и обучение в две смены, говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые коллаборанты заставляют проводить в школах минуты пения гимна России, а само обучение начинается с проверки и обыска детей военными, заявили в горсовете.

"Вот такие мариупольские школы "сурового режима". И это оккупанты называют "улучшением", – говорится в сообщении.