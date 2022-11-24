В Донецкой области в результате ракетного обстрела РФ полностью разрушен детский сад – ОВА

По его словам, взрывом полностью уничтожено здание детского сада "Мир".
"Этот удар не только циничен, но и символичен – россияне уничтожают мир повсюду, куда могут дотянуться", – говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что с 24 февраля в Донецкой области оккупанты разрушили и повредили 682 учебных заведения, в том числе 283 детсада и 298 школ.
Глава ОВА призвал жителей прифронтовых населенных пунктов области эвакуироваться в безопасные регионы страны.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа.