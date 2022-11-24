В Донецкой области в результате ракетного обстрела РФ полностью разрушен детский сад – ОВА

По его словам, взрывом полностью уничтожено здание детского сада "Мир".

"Этот удар не только циничен, но и символичен – россияне уничтожают мир повсюду, куда могут дотянуться", – говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что с 24 февраля в Донецкой области оккупанты разрушили и повредили 682 учебных заведения, в том числе 283 детсада и 298 школ.

Глава ОВА призвал жителей прифронтовых населенных пунктов области эвакуироваться в безопасные регионы страны.