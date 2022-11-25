Кличко: Мы рассматриваем возможность того, что часть людей может временно переехать из столицы в пригород Киева

По состоянию на 19.00 24 ноября 60% Киева все еще оставались без электроснабжения, отмечал Кличко Фото: EPA

Об этом Кличко сказал 24 ноября в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"У россиян, у этих террористов, ключевая цель – чтобы мы взяли свои чемоданы, свои вещи и куда-то поехали на запад и оставили им страну… Мы им не нужны, им нужна территория. Этого они не дождутся, – сказал мэр. – Об эвакуации сейчас речь не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может временно переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы также рассматриваем… Мы должны иметь разные сценарии развития событий и быть готовыми к каждому".

Утром 24 ноября Кличко сообщал, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы после обстрелов оккупантами. По данным мэра, по состоянию на 13.24 24 ноября в Киеве повсеместно было восстановлено водоснабжение.

Киев, по данным на 19.00 24 ноября, был обеспечен электроэнергией на 40%, 60% столицы все еще оставались без электроснабжения, отмечал Кличко.