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КИЕВ

Кличко: Мы рассматриваем возможность того, что часть людей может временно переехать из столицы в пригород Киева

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По состоянию на 19.00 24 ноября 60% Киева все еще оставались без электроснабжения, отмечал Кличко
По состоянию на 19.00 24 ноября 60% Киева все еще оставались без электроснабжения, отмечал Кличко
Фото: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что зимой, в результате ракетных обстрелов российскими оккупантами и дальнейших проблем с теплоснабжением и электричеством некоторые группы населения могут вывезти из столицы.

Об этом Кличко сказал 24 ноября в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"У россиян, у этих террористов, ключевая цель – чтобы мы взяли свои чемоданы, свои вещи и куда-то поехали на запад и оставили им страну… Мы им не нужны, им нужна территория. Этого они не дождутся, – сказал мэр. – Об эвакуации сейчас речь не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может временно переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы также рассматриваем… Мы должны иметь разные сценарии развития событий и быть готовыми к каждому".

Утром 24 ноября Кличко сообщал, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы после обстрелов оккупантами. По данным мэра, по состоянию на 13.24 24 ноября в Киеве повсеместно было восстановлено водоснабжение.

Киев, по данным на 19.00 24 ноября, был обеспечен электроэнергией на 40%, 60% столицы все еще оставались без электроснабжения, отмечал Кличко.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

Вечером 23 ноября регионы Украины начали подключать к электричеству, но во все области его смогли подать лишь к 15.00 24 ноября.

По состоянию на 19.00 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работает значительная часть ГЭС и ТЭС, набирают мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, электричество, водоснабжение, террористы, эвакуация, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, украинцы, ракеты, инфраструктура, теплоснабжение, население, энергосистема, мэр
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