В большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости" – Зеленский

"Всего по состоянию на сегодняшний день запущено 4362 пункта в большинстве регионов. И это еще не окончательная цифра – сеть будет расти согласно тому, как пункты будут снабжаться генераторами и связью", – отметил Зеленский.
Президент призвал украинцев воспользоваться помощью "пунктов несокрушимости", если в населенных пунктах "более 12 часов нет электричества или тепла".
"Также помощь окажут во всех участках полиции, на объектах ГСЧС", – подчеркнул Зеленский.
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.
Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский.
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
Вечером 23 ноября регионы Украины начали подключать к электричеству, но во все области его смогли подать лишь к 15.00 24 ноября.
По словам Зеленского, Украина понемногу отходит от блэкаута, самая тяжелая ситуация пока в Киеве и 15 областях.