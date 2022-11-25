В большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости" – Зеленский

"Всего по состоянию на сегодняшний день запущено 4362 пункта в большинстве регионов. И это еще не окончательная цифра – сеть будет расти согласно тому, как пункты будут снабжаться генераторами и связью", – отметил Зеленский.

Президент призвал украинцев воспользоваться помощью "пунктов несокрушимости", если в населенных пунктах "более 12 часов нет электричества или тепла".

"Также помощь окажут во всех участках полиции, на объектах ГСЧС", – подчеркнул Зеленский.