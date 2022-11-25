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ОБЩЕСТВО

В большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости" – Зеленский

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Зеленский призвал украинцев воспользоваться помощью "пунктов несокрушимости"
Зеленский призвал украинцев воспользоваться помощью "пунктов несокрушимости"
Фото: Бучанський міський голова / Facebook

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 24 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, выразил благодарность ГСЧС и ОВА за быстрое развертывание сети "пунктов несокрушимости".

"Всего по состоянию на сегодняшний день запущено 4362 пункта в большинстве регионов. И это еще не окончательная цифра – сеть будет расти согласно тому, как пункты будут снабжаться генераторами и связью", – отметил Зеленский.

Президент призвал украинцев воспользоваться помощью "пунктов несокрушимости", если в населенных пунктах "более 12 часов нет электричества или тепла".

"Также помощь окажут во всех участках полиции, на объектах ГСЧС", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1080250375987652/

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" –  22 ноября сообщил Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский.

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

Вечером 23 ноября регионы Украины начали подключать к электричеству, но во все области его смогли подать лишь к 15.00 24 ноября.

По словам Зеленского, Украина понемногу отходит от блэкаута, самая тяжелая ситуация пока в Киеве и 15 областях.

Теги: интернет, Украина, мобильная связь, ГСЧС, полиция, электричество, помощь, Владимир Зеленский, обстрелы, украинцы, президент, население, обращение
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