25 ноября из-за проблем с электричеством опаздывают 14 поездов "Укрзалізниці"

Наибольшая задержка (на девять часов) у двух поездов: №62 "Одесса – Харьков" и №149 "Полтава – Черновцы".
"Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие на конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", – сказано в сообщении.
Кроме того, возобновляют движение электропоезда "Интерсити+", которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:
После массированной ракетной атаки россиян и блэкаута в Украине большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала.
Россия массированно обстреливает критическую инфраструктуру Украины с начала октября. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
В результате очередной атаки 23 ноября попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".
Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, сообщили в компании 25 ноября.