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ВОЙНА В УКРАИНЕ

25 ноября из-за проблем с электричеством опаздывают 14 поездов "Укрзалізниці"

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Маршруты поездов возвращаются к регулярным, отметили в компании
Маршруты поездов возвращаются к регулярным, отметили в компании
Фото: Укрзалізниця / Telegram

По состоянию на 12.30 25 ноября задерживаются более чем на час 14 поездов "Укрзалізниці". Об этом компания сообщила в Telegram.

Наибольшая задержка (на девять часов) у двух поездов: №62 "Одесса – Харьков" и №149 "Полтава – Черновцы". 

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие на конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", – сказано в сообщении. 

Кроме того, возобновляют движение электропоезда "Интерсити+", которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:

  • №724 "Киев – Харьков" с 25.11;
  • №731 "Днепр – Киев" с 25.11;
  • №722 "Киев – Харьков" с 26.11;
  • №712 "Киев – Краматорск" с 26.11;
  • №732 "Киев – Днепр" с 26.11.

После массированной ракетной атаки россиян и блэкаута в Украине большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала. 

Контекст:

Россия массированно обстреливает критическую инфраструктуру Украины с начала октября. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

В результате очередной атаки 23 ноября попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областяхЧетыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, сообщили в компании 25 ноября.

Теги: Укрзалізниця, электричество, электроэнергия, поезда, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, поезд, энергосистема
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