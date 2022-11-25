25 ноября из-за проблем с электричеством опаздывают 14 поездов "Укрзалізниці"

Маршруты поездов возвращаются к регулярным, отметили в компании Фото: Укрзалізниця / Telegram

Наибольшая задержка (на девять часов) у двух поездов: №62 "Одесса – Харьков" и №149 "Полтава – Черновцы".

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие на конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", – сказано в сообщении.

Кроме того, возобновляют движение электропоезда "Интерсити+", которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:

№724 "Киев – Харьков" с 25.11;

№731 "Днепр – Киев" с 25.11;

№722 "Киев – Харьков" с 26.11;

№712 "Киев – Краматорск" с 26.11;

№732 "Киев – Днепр" с 26.11.

После массированной ракетной атаки россиян и блэкаута в Украине большая часть сети "Укрзалізниці" была обесточена, значительная часть поездов опаздывала.