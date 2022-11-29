Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
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Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной

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Мишина не называет имени своего избранника
Мишина не называет имени своего избранника
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 28 ноября разместила в Stories Instagram фото завтрака.

Актриса показала блины с начинкой из творога.

"А еще блинчики с творогом утром для моих мальчиков", – написала она.

Мишина проживает со своим 10-летним сыном Платоном. А кого она имела в виду под словосочетанием "мои мальчики", актриса не объяснила.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – написала она тогда.

18 августа Эллерт посвятил экс-возлюбленной видео, в котором звучит песня со словами "хочу быть твоим рабом", а чуть позже заявил, что постоянно дарит Мишиной цветы. "Она, надеюсь, их не перепродает", – уточнил Эллерт.

В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе друзей. В середине октября шоумен публично признался актрисе в любви. В конце октября 2021 года Мишина заявила, что они не вместе.

Актриса одна воспитывает сына. Известно, что его отца зовут Александр, но фамилию этого мужчины Мишина не разглашает.

В конце апреля она вместе с сыном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: актриса, Ксения Мишина, мужчины, Холостячка, завтрак
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