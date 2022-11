  "Сочно!" 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома

Релиз альбома This Is Me…Now запланирован на 2023 год Фото: jlo / Instagram

Пластинка This Is Me…Now станет продолжением альбома This Is Me… Then 2002 года. В анонсе Лопес объединила обложки альбома 20-летней давности и нового.

53-летняя певица предстала в декольтированном топе и брюках с низкой линией талии, продемонстрировав пресс.

Всего в альбом This Is Me…Now войдут 13 треков. Релиз запланирован на 2023 год.

ВИДЕО

Видео: Jennifer Lopez / YouTube

"Сочно!" – прокомментировал подписчик caramel king200000.

"Эта красивая леди – абсолютно самая лучшая. У нее есть класс, утонченность, элегантность, сладость. Дженнифер Лопес – это настоящий шедевр", – написал Redbit Redbitt.