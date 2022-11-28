Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
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"Сочно!" 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома

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Релиз альбома This Is Me&hellip;Now запланирован на 2023 год
Релиз альбома This Is Me…Now запланирован на 2023 год
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 26 ноября опубликовала в YouTube анонс своего нового альбома.

Пластинка This Is Me…Now станет продолжением альбома This Is Me… Then 2002 года. В анонсе Лопес объединила обложки альбома 20-летней давности и нового.

53-летняя певица предстала в декольтированном топе и брюках с низкой линией талии, продемонстрировав пресс.

Всего в альбом This Is Me…Now войдут 13 треков. Релиз запланирован на 2023 год.

ВИДЕО
Видео: Jennifer Lopez / YouTube

"Сочно!" – прокомментировал подписчик caramel king200000.

"Эта красивая леди – абсолютно самая лучшая. У нее есть класс, утонченность, элегантность, сладость. Дженнифер Лопес – это настоящий шедевр", – написал Redbit Redbitt.

Контекст:

This Is Me… Then – третий студийный альбом Лопес, выпущенный в 2002 году. Всего в дискографии певицы восемь альбомов.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, декольте, пресс
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