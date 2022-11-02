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02 ноября, 2022
 
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"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме

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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 2 ноября разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена на диване в распахнутой пижаме.

"Бог одарил мир удивительной, красивой женщиной", –  восхитились в сети новыми фото актрисы.

"Стала еще красивее", – написали поклонники.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица
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