"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем

"Это праздник Дня благодарения", – написала она.

На некоторых фото и видео Лопес запечатлена вместе с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком и своими 14-летними детьми-двойняшками Эммой и Максимилианом.

"Выглядишь такой счастливой и умиротворенной!" – прокомментировала подписчица yarafame.

Контекст:

День благодарения в 2023 году в США отмечали 24 ноября. В этот день люди благодарят Бога и семью за все блага, которые им предоставляются в жизни.

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия.

Эмми и Максимилиан – дети Лопес от ее бывшего мужа, американского певца Марка Энтони.