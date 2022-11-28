Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня

"Времена не выбирают и здесь и сейчас мы делаем все, чтобы подарить друг другу немного надежды и тепла. Каждая наша встреча наполняет новыми силами и дает уверенность в том, что этот мир можно изменить, и мы меняем его вместе. Сегодня я передаю еще 1 млн грн моему родному городу Ирпень и подвожу итоги первой части концертного благотворительного тура", – написала певица.
Она сообщила, что останавливает объявленный сбор средств на восстановительные работы для трех многоэтажных домов. Loboda заявила о намерении в будущем помочь восстановить частные дома в Ирпене.
Певица отметила, что сбор она проводила совместно с благотворительным фондом Dusha, а восстановительные работы в Ирпене проведет благотворительная организация Save Home.
"Мы смотрим в одну сторону и у нас все получится!" – написала Loboda.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.
В настоящее время артистка проживает в Латвии.
25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее сторону".