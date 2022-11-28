Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня

Loboda: Мы смотрим в одну сторону и у нас все получится! Фото: LOBODA / Facebook

"Времена не выбирают и здесь и сейчас мы делаем все, чтобы подарить друг другу немного надежды и тепла. Каждая наша встреча наполняет новыми силами и дает уверенность в том, что этот мир можно изменить, и мы меняем его вместе. Сегодня я передаю еще 1 млн грн моему родному городу Ирпень и подвожу итоги первой части концертного благотворительного тура", – написала певица.

Она сообщила, что останавливает объявленный сбор средств на восстановительные работы для трех многоэтажных домов. Loboda заявила о намерении в будущем помочь восстановить частные дома в Ирпене.

Певица отметила, что сбор она проводила совместно с благотворительным фондом Dusha, а восстановительные работы в Ирпене проведет благотворительная организация Save Home.

"Мы смотрим в одну сторону и у нас все получится!" – написала Loboda.

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