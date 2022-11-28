Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
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Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня

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Loboda: Мы смотрим в одну сторону и у нас все получится!
Loboda: Мы смотрим в одну сторону и у нас все получится!
Фото: LOBODA / Facebook

Украинская певица Loboda 28 ноября в Instagram заявила, что останавливает объявленный сбор средств на восстановительные работы для трех многоэтажных домов в Ирпене.

"Времена не выбирают и здесь и сейчас мы делаем все, чтобы подарить друг другу немного надежды и тепла. Каждая наша встреча наполняет новыми силами и дает уверенность в том, что этот мир можно изменить, и мы меняем его вместе. Сегодня я передаю еще 1 млн грн моему родному городу Ирпень и подвожу итоги первой части концертного благотворительного тура", – написала певица.

Она сообщила, что останавливает объявленный сбор средств на восстановительные работы для трех многоэтажных домов. Loboda заявила о намерении в будущем помочь восстановить частные дома в Ирпене.

Певица отметила, что сбор она проводила совместно с благотворительным фондом Dusha, а восстановительные работы в Ирпене проведет благотворительная организация Save Home.

"Мы смотрим в одну сторону и у нас все получится!" – написала Loboda.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее сторону".

Теги: Украина, война, Ирпень, война России против Украины, Loboda, певица, восстановление
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