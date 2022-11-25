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25 ноября, 2022
 
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Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ

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До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами
Фото: LOBODA / Facebook

Украинская певица Loboda 25 ноября в Instagram прокомментировала заявление официальных лиц Литвы о намерении занести ее в список лиц нон грата.

Такое решение было принято накануне четырех концертов артистки, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину строила карьеру в стране-агрессоре.

В публикации отмечается, что решение о внесении Loboda в список персон нон грата было принято "после консультаций с украинскими партнерами", так как Loboda представляет опасность для страны "с учетом ее прежней позиции в отношении России".

По словам Loboda, заявление министра культуры Литвы Симонаса Кайриса является "вбросом и черным пиаром в ее сторону". Она также обратилась к СМИ "не поддерживать данную информацию".

"На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве состоятся",  написала она. 

Loboda отметила, что ее выступления в Литве будут проходить "в поддержку Украины".

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

Теги: Литва, Loboda, певица
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