Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами Фото: LOBODA / Facebook

Такое решение было принято накануне четырех концертов артистки, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину строила карьеру в стране-агрессоре.

В публикации отмечается, что решение о внесении Loboda в список персон нон грата было принято "после консультаций с украинскими партнерами", так как Loboda представляет опасность для страны "с учетом ее прежней позиции в отношении России".

По словам Loboda, заявление министра культуры Литвы Симонаса Кайриса является "вбросом и черным пиаром в ее сторону". Она также обратилась к СМИ "не поддерживать данную информацию".

"На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве состоятся", – написала она.

Loboda отметила, что ее выступления в Литве будут проходить "в поддержку Украины".

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