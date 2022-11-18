Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни

За день до премьеры певица опубликовала анонс, в котором название песни было указано с ошибкой – "Два незнайомця". На это обратил внимание украинский филолог Александр Авраменко.
После этого певица исправила название в посте с анонсом и названии клипа.
Авраменко, комментируя в Instagram свой предыдущий пост, отметил, что не осуждал артистку за ошибку, а хотел, чтобы она ее исправила.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.