Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
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Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни

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Loboda до полномасштабного вторжения РФ в Украину участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами
Loboda до полномасштабного вторжения РФ в Украину участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 18 ноября презентовала клип на песню под названием "Два незнайомці". Фрагмент новой композиции артистка разместила на своей странице в Instagram.

За день до премьеры певица опубликовала анонс, в котором название песни было указано с ошибкой – "Два незнайомця". На это обратил внимание украинский филолог Александр Авраменко.

После этого певица исправила название в посте с анонсом и названии клипа.

Авраменко, комментируя в Instagram свой предыдущий пост, отметил, что не осуждал артистку за ошибку, а хотел, чтобы она ее исправила.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.

Теги: Loboda, певица, Александр Авраменко
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