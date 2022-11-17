"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе

В клипе Покровского и Куваева изображен президент РФ Владимир Путин со следами крови на лице и руках, который отправляет на войну зомби. В ролике также изображены российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.
"Wow! Макс", – написала она, оставив изображение сердца.
"Наташа! Очень рад, что ты здесь и с нами. Мы с тобой", – отреагировал Покровский.
Ветлицкая долгие годы проживает в Испании. На своей странице в Instagram певица рассказывает правду о нападении РФ на Украину.
В частности, в одном из последних постов она разместила ролик, в котором жительница Херсона после освобождения города от российских оккупантов показывает, где прятала от них украинский флаг.