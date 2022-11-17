Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2022
 
Новости

"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На своей странице в Instagram проживающая в Испании Ветлицкая рассказывает правду о нападении РФ на Украину
На своей странице в Instagram проживающая в Испании Ветлицкая рассказывает правду о нападении РФ на Украину
Фото: n_vetlitskaya / Instagram

Российская певица Наталья Ветлицкая восхитилась клипом на новую антивоенную песню российской группы "Ногу свело!", видеоряд к которой создал российский мультипликатор Олег Куваев. Свой комментарий артистка оставила 16 ноября на странице проживающего в США фронтмена группы Макса Покровского.

В клипе Покровского и Куваева изображен президент РФ Владимир Путин со следами крови на лице и руках, который отправляет на войну зомби. В ролике также изображены российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев. 

"Wow! Макс", –  написала она, оставив изображение сердца.

"Наташа! Очень рад, что ты здесь и с нами. Мы с тобой", –  отреагировал Покровский.

Контекст:

Ветлицкая долгие годы проживает в Испании. На своей странице в Instagram певица рассказывает правду о нападении РФ на Украину.

В частности, в одном из последних постов она разместила ролик, в котором жительница Херсона после освобождения города от российских оккупантов показывает, где прятала от них украинский флаг. 

Теги: война России против Украины, Наталья Ветлицкая, Макс Покровский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына Mirror
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына – Mirror
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья
54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 