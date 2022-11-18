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18 ноября, 2022
 
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"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам

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Арестович: Наши энергетики, спасибо вам
Арестович: Наши энергетики, спасибо вам
Фото: Anna Vyshniakova / Facebook

Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович 18 ноября на своей странице в Facebook опубликовал пост, который посвятил украинским энергетикам. Он проиллюстрировал публикацию рисунком украинского художника Никиты Титова, на котором изображена рука, средний палец которой в виде вышки ЛЭП поднят вверх.

"Люди, которые не уходят с рабочего места, зная, что летит прямо в них. Люди, которые выезжают на восстановление, когда удары еще не прекратились. Люди, благодаря которым мы со светом, теплом и связью, пусть и с перебоями. Люди, благодаря которым мы переживем зиму. Наши энергетики, спасибо вам", –  написал Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0RuFD727HqXgv96d7NXVCvv2MUVfMnN8bkFesGRtK3hTZDRpx1UveXxjjTYta3HLHl

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

В "Укрэнерго" 17 ноября объяснили, почему вынуждены прибегать к отключениям электричества после российских обстрелов. 

Теги: Алексей Арестович, отключение света, война России против Украины
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