Дорофеева рассказала, кто станет особенным гостем на ее концерте в Киеве

"В прошлой жизни special guests концерта были бы коллеги-артисты, а сейчас особыми гостями моего киевского выступления станут работники энергетической сферы – супергерои, которые прикладывают сверхусилия, чтобы восстановить инфраструктуру после вражеских обстрелов и каждый день подсвечивают наши смыслы", – написала артистка.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

15 ноября россияне осуществили очередную массированную атаку по Украине. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

В результате попаданий ракет повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Офисе президента.