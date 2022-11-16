Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2022
 
Новости

"Пойдет, конечно". Харатьян заявил, что отправит своего 24-летнего сына на войну против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дочь Харатьяна имеет гражданство Швеции и живет за границей
Дочь Харатьяна имеет гражданство Швеции и живет за границей
Фото: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Российский актер Дмитрий Харатьян "не будет отмазывать" своего 24-летнего сына Ивана, если тот получит повестку. Об этом артист, который поддержал войну РФ против Украины, заявил в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову.

"Моему сыну 24 года. Он не служил. У него проблемы со зрением и у него статья есть. Но в военное время он призывной. Он не получил повестку пока вот. Если получит, –  пойдет. Здесь дело даже не в отце, не в том, что я такой правильный государственник. А в нем самом, потому что я его знаю. Мы с ним говорим на эти темы. Он пойдет конечно, если будет необходимость. Другое дело, какую он там пользу принесет", –  заявил Харатьян.

По словам актера, его сын считает, что "если нужно будет выполнить долг, то он его выполнит".

"Отмазывать не буду", – сказа Харатьян. 

Контекст:

Харатьян внесен в базу сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях и сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Харатьян публично поддержал российскую агрессию и принимает участие в пропагандистских мероприятиях. 

Дочь артиста имеет гражданство Швеции. Она долгие годы живет за границей. По словам Харатьяна, он не обсуждал с дочерью войну России против Украины, чтобы "избежать конфликта" с ней. Он отметил, что его дочери "тяжело живется в Швеции из-за русофобии в этой стране".

Теги: пропаганда, война России против Украины, Дмитрий Харатьян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тыквенная каша. Рецепт от эксперта
Тыквенная каша. Рецепт от эксперта
"Пойдет, конечно". Харатьян заявил, что отправит своего 24-летнего сына на войну против Украины
"Пойдет, конечно". Харатьян заявил, что отправит своего 24-летнего сына на войну против Украины
Автор фразы "Доброго вечора, ми з України" выпустил сувенирные марки
Автор фразы "Доброго вечора, ми з України" выпустил сувенирные марки
Самый молодой премьер-министр Финляндии крупным планом показала свое лицо
Самый молодой премьер-министр Финляндии крупным планом показала свое лицо
Россияне останутся без "Гарри Поттера" и "Хоббита"
Россияне останутся без "Гарри Поттера" и "Хоббита"
"Какая красивая! А брови с ума сойти можно!" Жена Тищенко показала кадры из профессиональной фотосессии
"Какая красивая! А брови – с ума сойти можно!" Жена Тищенко показала кадры из профессиональной фотосессии
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 