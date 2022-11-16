"Пойдет, конечно". Харатьян заявил, что отправит своего 24-летнего сына на войну против Украины

"Моему сыну 24 года. Он не служил. У него проблемы со зрением и у него статья есть. Но в военное время он призывной. Он не получил повестку пока вот. Если получит, – пойдет. Здесь дело даже не в отце, не в том, что я такой правильный государственник. А в нем самом, потому что я его знаю. Мы с ним говорим на эти темы. Он пойдет конечно, если будет необходимость. Другое дело, какую он там пользу принесет", – заявил Харатьян.

По словам актера, его сын считает, что "если нужно будет выполнить долг, то он его выполнит".

"Отмазывать не буду", – сказа Харатьян.