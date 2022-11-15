Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ

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Харатьян заявил, что не обсуждал с проживающей в Швеции дочерью войну России против Украины, чтобы "избежать конфликта" с ней
Харатьян заявил, что не обсуждал с проживающей в Швеции дочерью войну России против Украины, чтобы "избежать конфликта" с ней
Фото: karinaelizarova_mua / Instagram

Российский актер Дмитрий Харатьян 10 ноября выступил перед российскими оккупантами на сцене Центральной войсковой комендатуры Росгвардии, сообщив, что поддерживает нападение РФ на Украину. Заявление артиста опубликовано на сайте ведомства.

Харатьян также раскритиковал коллег, которые покинули РФ после нападения на Украину.

При этом 15 ноября Харатьян в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову признался, что его дочь имеет гражданство Швеции и долгие годы живет за границей.

Актер заявил, что не обсуждал с дочерью войну России против Украины, чтобы "избежать конфликта" с ней. Он отметил, что его дочери "тяжело живется в Швеции из-за русофобии в этой стране".

"Таковы все путинские холуи. Вас они отправляют гибнуть за русский мир, а своих детей  жить в Европу", – отреагировали в сети.

"Почему дочь живет в Швеции, а не в России, Харатьян, конечно, не рассказал", – обратили внимание в сети.

Контекст:

Харатьян внесен в базу сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях и сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

Теги: война России против Украины, Дмитрий Харатьян
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