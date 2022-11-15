"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ

Харатьян заявил, что не обсуждал с проживающей в Швеции дочерью войну России против Украины, чтобы "избежать конфликта" с ней Фото: karinaelizarova_mua / Instagram

Харатьян также раскритиковал коллег, которые покинули РФ после нападения на Украину.

При этом 15 ноября Харатьян в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову признался, что его дочь имеет гражданство Швеции и долгие годы живет за границей.

Актер заявил, что не обсуждал с дочерью войну России против Украины, чтобы "избежать конфликта" с ней. Он отметил, что его дочери "тяжело живется в Швеции из-за русофобии в этой стране".

"Таковы все путинские холуи. Вас они отправляют гибнуть за русский мир, а своих детей – жить в Европу", – отреагировали в сети.

* Актёр Харатьян сообщил, что его дочери тяжело жить в Швеции из-за русофобии.



Почему его дочь живёт во вступающей в НАТО стране, а не в русском мире, Харатьян не сообщил.



Таковы все путинские холуи.

Вас они отправляют гибнуть за русский мир, а своих детей - жить в Европу.



ВБ pic.twitter.com/B5wMwfeBsG — Sober October * (@OlegVoronins) November 15, 2022

"Почему дочь живет в Швеции, а не в России, Харатьян, конечно, не рассказал", – обратили внимание в сети.

Почему дочь живет в Швеции, а не в России, Харатьян конечно не рассказал * — PravdaRule (@pravdarule) November 15, 2022