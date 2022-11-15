"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ

Харатьян также раскритиковал коллег, которые покинули РФ после нападения на Украину.
При этом 15 ноября Харатьян в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову признался, что его дочь имеет гражданство Швеции и долгие годы живет за границей.
Актер заявил, что не обсуждал с дочерью войну России против Украины, чтобы "избежать конфликта" с ней. Он отметил, что его дочери "тяжело живется в Швеции из-за русофобии в этой стране".
"Таковы все путинские холуи. Вас они отправляют гибнуть за русский мир, а своих детей – жить в Европу", – отреагировали в сети.
* Актёр Харатьян сообщил, что его дочери тяжело жить в Швеции из-за русофобии.— Sober October * (@OlegVoronins) November 15, 2022
Почему его дочь живёт во вступающей в НАТО стране, а не в русском мире, Харатьян не сообщил.
Таковы все путинские холуи.
Вас они отправляют гибнуть за русский мир, а своих детей - жить в Европу.
ВБ pic.twitter.com/B5wMwfeBsG
"Почему дочь живет в Швеции, а не в России, Харатьян, конечно, не рассказал", – обратили внимание в сети.
Почему дочь живет в Швеции, а не в России, Харатьян конечно не рассказал *— PravdaRule (@pravdarule) November 15, 2022
Харатьян внесен в базу сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях и сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.