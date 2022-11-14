Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет

По словам Панина, Симоньян устроила скандал, отказываясь садиться в вертолет. Актер не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.

"Мне сказали: "Панин, пей с ней сколько хочешь, главное, чтобы ее тело село в вертолет, потому что она отказывалась", – отметил Панин.