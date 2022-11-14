Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет

По словам Панина, Симоньян устроила скандал, отказываясь садиться в вертолет. Актер не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.
"Мне сказали: "Панин, пей с ней сколько хочешь, главное, чтобы ее тело село в вертолет, потому что она отказывалась", – отметил Панин.
Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".
После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.
28 марта 2022 года Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал Путина палачом.