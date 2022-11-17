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17 ноября, 2022
 
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Loboda анонсировала премьеру песни на украинском языке. Филолог Авраменко заявил, что в названии есть орфографическая ошибка

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Loboda: Жду завтра. Премьера. "Два незнайомця"
Loboda: Жду завтра. Премьера. "Два незнайомця"
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 16 ноября на своей странице в Instagram анонсировала премьеру песни на украинском языке под названием "Два незнайомця".

"Жду завтра. Премьера. "Два незнайомця", – написала артистка.

Украинский филолог, преподаватель, блогер Александр Авраменко обратил внимание подписчиков и певицы, поставив активную ссылку на ее страницу, что в названии песни артистка допустила орфографическую ошибку. Об этом он написал в своем микроблоге в Instagram.

Эксперт отметил, что правильно будет "Два незнайомці". 

"Песни на украинском от Loboda – это прекрасно, но очень хотелось бы, чтобы хотя бы в их названии не было ошибок", – отреагировали в сети.

"Наверное, в Google с русского переводила", – написали фолловеры.

"Чтобы больше людей переходило на украинский, нужно поддерживать, а не осуждать", – написали пользователи в сети.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня.

Теги: Loboda, премьеры, певица LP, Александр Авраменко
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