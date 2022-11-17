Loboda анонсировала премьеру песни на украинском языке. Филолог Авраменко заявил, что в названии есть орфографическая ошибка

"Жду завтра. Премьера. "Два незнайомця", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинский филолог, преподаватель, блогер Александр Авраменко обратил внимание подписчиков и певицы, поставив активную ссылку на ее страницу, что в названии песни артистка допустила орфографическую ошибку. Об этом он написал в своем микроблоге в Instagram.

Эксперт отметил, что правильно будет "Два незнайомці".

"Песни на украинском от Loboda – это прекрасно, но очень хотелось бы, чтобы хотя бы в их названии не было ошибок", – отреагировали в сети.

"Наверное, в Google с русского переводила", – написали фолловеры.

"Чтобы больше людей переходило на украинский, нужно поддерживать, а не осуждать", – написали пользователи в сети.